Политика
КоммерсантъШойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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с чего всё началось
Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.Вести.Ru05:15
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Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря
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«Спартак» крупно проиграл «Ростову» в 19-м туре РПЛ. Красно-белые пропустили четыре мяча, а забили только один.
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Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Удмуртии ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
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Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
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Общество
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Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм
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«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции
Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
Общество
Премьер Украины взял под личный контроль ход расследования пожара в колледже Одессы
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Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле
Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.
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Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Политика
Украинские власти утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провёл закрытое заседание в Киеве.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Хоккей
Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро
Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
Космос
Далекие планеты, в небе которых светит несколько «солнц»
Политика
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Общество
Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»
Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Здоровье
Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.