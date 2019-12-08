Политика

КоммерсантъКоммерсантъШойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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с чего всё началось

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.
Вести.Ru05:15

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Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Коммерсантъ08:25

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Интерфакс06:39

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Известия06:46

Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО

РБК06:43

Шойгу призвал страны НАТО к диалогу по вопросам безопасности

RT на русском08:02

Шойгу считает, что ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться с каждым годом

ТАСС06:23

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Вести.Ru05:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика

Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Политика

Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря

Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.
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В Можге (Удмуртия) 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Русская Планета 09:46
Политика

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Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
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Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции

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Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле

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Политика

Украинские власти утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провёл закрытое заседание в Киеве.
Life.ru вчера в 12:03
Футбол

Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»

«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
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Хоккей

Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро

Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
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Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

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Далекие планеты, в небе которых светит несколько «солнц»

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Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

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Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС 06 декабря в 13:04
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Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»

Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
78.ru 10:26
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.
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Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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