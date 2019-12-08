Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Политика Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Футбол Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре» «Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.

Политика Путин и Лукашенко завершили переговоры Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Политика Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Общество Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк» Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.

Здоровье Предсказана очень тяжелая эпидемия гриппа Американские эксперты по здравоохранению предсказали, что сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.