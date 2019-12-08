Политика
КоммерсантъШойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Политика
В Минске протестующие направились к посольству России
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Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Политика
Порошенко забросали яйцами на майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
Наука
Обнаружены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
Во время новой научной работы бразильские исследователи определили ранее неизвестные последствия сотрясения мозга.
Происшествия
Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки
Фигурное катание
Трусова заняла третье место в финале Гран-при
Рязанская фигуристка Александра Трусова стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в Италии.
Происшествия
Сын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Биатлон
Тамара Воронина: «Пыталась пройти первый круг в толпе»
Пыталась пройти первый круг в толпе, потом держаться со всеми в группе.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко
Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
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В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Футбол
Попов не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака»
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» в концовке первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за игру рукой Наилем Умяровым.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Армия и оружие
Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.
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Склады бывшего магазина ЦСК полыхают в Петрозаводске
Пока более никакой информации нет, пользователи сетей активно делятся фотографиями и видео происходящего – склады буквально полыхают.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Общество
Собянин исключил расширение границ Москвы
Шоу-бизнес
Вера Брежнева с раздвинутыми ногами шокировала Максима Галкина
Вера Брежнева предстала перед любимыми фанатами в образе сексуального ученого-изобретателя с раздвинутыми ногами.
Наука
Учёные выделили три этапа старения человека
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
В Сети появились данные о внешнем виде готовящейся к выходу новинки от Samsung – смартфонах Galaxy S11 и S11 с приставкой «плюс», которые получили, мягко говоря, странное расположение сенсоров задних камер.
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
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