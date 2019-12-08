Политика
КоммерсантъШойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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с чего всё началось
Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.Вести.Ru05:15
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Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Политика
В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России
В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Армия и оружие
В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22
На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Общество
Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм.
Политика
Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией
Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Здоровье
Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Общество
Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии
Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
Общество
Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Новейший катер-катамаран для ВМФ РФ успешно прошел госиспытания
Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» успешно завершил госиспытания в интересах ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом
Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Единоборства