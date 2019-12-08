Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

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