Политика

КоммерсантъКоммерсантъШойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
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с чего всё началось

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу. По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны.
Вести.Ru05:15

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Шойгу призвал страны НАТО к диалогу по вопросам безопасности

RT на русском08:02

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Известия06:46

Шойгу заявил о деградации отношений с НАТО

Взгляд.ру06:37

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Интерфакс06:39

Шойгу заявил о деградирующих с каждым годом отношениях с НАТО

РБК06:43

Шойгу считает, что ситуация в сфере безопасности продолжает ухудшаться с каждым годом

ТАСС06:23

Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

Вести.Ru05:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 06 декабря в 12:35
Политика

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:30
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 06:21
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Армия и оружие

В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22

На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Дни24 08:14
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Общество

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм.
Мурманский вестник 08:23
Политика

Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Lenta.ru 10:23
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
RT на русском 10:29
Единоборства

Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
REGNUM 03:58
Здоровье

Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Взгляд.ру вчера в 04:46
Общество

Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии

Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
ТАСС 10:34
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Футбол

«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:36
Армия и оружие

Новейший катер-катамаран для ВМФ РФ успешно прошел госиспытания

Гидрографический катер катамаранного типа «Михаил Казанский» успешно завершил госиспытания в интересах ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Политическая Экспертиза 09:58
Игры

Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 05 декабря в 09:29
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты вчера в 07:04
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Авто

В России перечислили самые популярные марки автомобилей

По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Уфимские Заметки 09:40
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 06 декабря в 05:22
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Шоу-бизнес

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом

Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Вокруг ТВ вчера в 19:19
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Единоборства

WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком

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