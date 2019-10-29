На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

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