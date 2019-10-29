Армия и оружие
РИА НовостиШойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
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Здоровье
В Челябинске за два дня выявили 25 подозрений на рак кожи
Меланома кожи подтвердилась у четверых пациентов, у семерых обнаружен базальноклеточный рак.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил танки США на границе защитой жителей страны
Президент Литвы Гатанас Науседа заверил, что американские военнослужащие и танки на границе с Белоруссией необходимы для защиты жителей страны, а не ради устрашения Минска, пишет Delfi.
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Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Авто
Привычки, которые помогут продлить жизнь мотора
Автомобильные эксперты дали пять советов по увеличению ресурса автомобильного мотора, которые помогут отсрочить капитальный ремонт.
Политика
Дата разведения сил в районе Петровского согласована — Грызлов
Контактная группа по Украине согласовала дату разведения сил и военной техники в районе населенного пункта Петровское на территории Донбасса.
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Эрдоган намерен продолжить переговоры с РФ после вывода курдов в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своем намерении продолжить переговоры с Россией после того, как РФ предоставила информацию о выводе курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) от границы с Турцией на севере Сирии.
Общество
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Происшествия
Один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова
Один из сотрудников полиции отказался признать себя потерпевшим по делу о применении насилия к полицейским в отношении участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддина Раджабова.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
Армия и оружие
США отказались возвращать Сирии нефтяные месторождения
Вице-президент США Майкл Пенс прокомментировал американскую оккупацию нефтяных скважин на северо-востоке Сирии.
Футбол
Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Экономика
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.
Космос
Умер ученый Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
В марте 2001 года Анфимов руководил сведением с орбиты станции "Мир", эксплуатировавшейся с 1986 года.
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Гаджеты
Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola
Оригинальные Moto 360 второго поколения были одними из самых привлекательных смарт-часов на момент выхода на рынок в 2015 году.