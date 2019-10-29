Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

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