Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

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