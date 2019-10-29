Армия и оружие
RT на русскомШойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Общество
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