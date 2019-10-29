Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомШойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Шойгу сообщил о досрочном отводе курдов от сирийско-турецкой границы

Коммерсантъ11:59

Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией

РБК11:46

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений на северо-востоке Сирии

РИА Новости10:38

Шойгу объявил о досрочном отводе вооруженных подразделений в Сирии

Известия11:09

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

RT на русском10:46

Шойгу заявил о досрочном выводе курдских формирований из зоны безопасности в Сирии

ФАН10:40

У курдов истек срок на отвод своих сил из зоны операции Турции в Сирии

ТАСС11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Общество

Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Коммерсантъ 07:58
Общество

Минпросвещения предложило провести в школах урок о Калашникове

Во вторник, 29 октября, стало известно, что министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации по проведению тематического урока к столетию со дня рождения изобретателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова.
Форпост Северо-Запад 10:45
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Экономика

Минэк предложил увеличить число экспортеров российского СПГ

Минэкономразвития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать из России СПГ, за счет Арктики.
ГТРК Ямал 06:27
Экономика

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Армия и оружие

ВСУ не подтвердили информацию о разведении сил в Золотом

Штаб Вооруженных сил Украины не подтверждает информацию о начале разведения сил в поселке Золотое в Донбассе.
ФАН 08:32
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Происшествия

Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку.
Вести.Ru 10:38
Армия и оружие

Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72

Lenta.ru 08:35
Происшествия

Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился

Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Эхо Москвы 11:31
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Происшествия

Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Политика

Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском

Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 10:32
Происшествия

Актер из сериала «Мент в законе» обчистил салон сотовой связи

Как стало известно РЕН ТВ, 24-летний актер Василий Шендаров, известный по ролям в сериалах "Мент в законе" и "Товарищи полицейские", обчистил офис "Билайна" на Петровском шоссе в подмосковном городе Голицыно.
РЕН ТВ 05:57
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Спорт

Ласицкене прокомментировала получение наград от федерации бокса

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после церемонии награждения Федерацией бокса России.
Газета.Ru 10:53
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт

Специалисты проанализировали 15 групп продуктов питания на предмет влияния на окружающую среду и организм человека, передает "Вечерняя Москва".
Дни.ру 11:26
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 09:14
Экономика

Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились

С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК.
Piter.tv 11:59
Путешествия

Отдых в Турции для россиян подорожает

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
Вести.Ru вчера в 14:48
Политика

Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное