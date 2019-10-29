Армия и оружие
Газета.RuШойгу заявил о досрочном выводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Территорию на северо-востоке Сирии уже покинули вооруженные отряды курдов, а заняли сирийские правительственные пограничные войска и подразделения военной полиции ВС РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном, передает ФАН.
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Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
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Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой
Напомним: ранее Алла Борисовна анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны.
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Футбол
УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме
УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.
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Премьер-министр Ливана подал в отставку
Решение подать в отставку Харири принял на фоне не прекращающихся с 17 октября массовых протестов, вызванных экономическим кризисом.
Армия и оружие
Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
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Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
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Шайба Шипачёва помогла «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Происшествия
Акула напала на двух британских туристов в Австралии
Два британца пострадали в результате нападения акулы в популярном месте для подводного плавания между островами Уитсандей и Хук недалеко от австралийского Эрли-Бич.
Политика
Зеленский заявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о запуске совместно со Всемирным банком фонда для международной поддержки Донбасса, передает УНН.
Экономика
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Финансы
Рубль теряет в цене к доллару и евро
Стоимость евро выросла на 18 копеек, достигнув 79,9 рубля.
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Общество
Россиянам сообщили о возможных сбоях в работе Первого канала
Российских телезрителей предупредили, что из-за долгов телевещание на Первом канале может давать сбои.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Общество
Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
Армия и оружие
Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума
Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Армия и оружие
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Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих крестила первую правнучку
Четыре месяца назад у пары родилась дочка. Девочка, которую назвали Соней, стала первым ребенком для Анны и Алексея.