Территорию на северо-востоке Сирии уже покинули вооруженные отряды курдов, а заняли сирийские правительственные пограничные войска и подразделения военной полиции ВС РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном, передает ФАН.

Шойгу заявил о досрочном выводе курдов из зоны безопасности в Сирии

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