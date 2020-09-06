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Вести.Ru
Вести.Ru

Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморского региона

Блок НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В источнике
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РБК

Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных

РБК17:18
Lenta.ru

Шойгу указал на стремление НАТО вернуться к противостоянию времен холодной войны

Lenta.ruвчера в 16:53
ТАСС

Шойгу: НАТО планирует перебросить в Польшу дополнительные подразделения военных США

ТАССвчера в 15:36
URA.Ru

НАТО хочет перебросить дополнительные войска поближе к России

URA.Ruвчера в 15:59
RT на русском

Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу военных США

RT на русскомвчера в 16:57
Взгляд.ру

Шойгу обвинил НАТО в стремлении вернуть времена холодной войны

Взгляд.рувчера в 16:26
Интерфакс

Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Интерфаксвчера в 15:30

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.
RT на русском18:57

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связи4 сентября в 14:19
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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НАСА завершило создание зеркала для нового орбитального телескопа

Завершена подготовка основного зеркала для орбитального телескопа Nancy Grace Roman (иначе Roman), заявила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 5 сентября, сообщает ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 03:23
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Кандидат в иркутские губернаторы от КПРФ пожалуется в СКР на фейковую интернет-агитацию

Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы Михаил Щапов намерен обратиться в Следственный комитет России с просьбой провести проверку по поводу фейковой интернет-агитации якобы от его имени на наличие признаков состава преступления по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Коммерсантъвчера в 10:44
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