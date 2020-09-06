Кандидат в иркутские губернаторы от КПРФ пожалуется в СКР на фейковую интернет-агитацию

Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ, депутат Госдумы Михаил Щапов намерен обратиться в Следственный комитет России с просьбой провести проверку по поводу фейковой интернет-агитации якобы от его имени на наличие признаков состава преступления по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).