Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморского региона
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Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморского региона
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Блок НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В источнике
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Шойгу указал на стремление НАТО вернуться к противостоянию времен холодной войны
Lenta.ruвчера в 16:53