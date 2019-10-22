Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.

Порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за двое суток, когда охрана была снята, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о побеге около 500 террористов из тюрем на севере Сирии

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