Армия и оружие
РИА НовостиШойгу заявил о побеге около 500 террористов из тюрем на севере Сирии
Порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за двое суток, когда охрана была снята, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельРИА Новости 14:33
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В России рекордно обрушился спрос на бензин
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Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
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Армия и оружие
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