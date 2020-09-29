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Известия

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
РИА Новости

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

РИА Новости17:10
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
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На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
1,4K

Мужу Тихановской продлили содержание под стражей на два месяца

Сергей Тихановский, который является мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, останется в СИЗО еще на два месяца, сообщает возглавляемое им движение «Страна для жизни» в Telegram-канале.
Московский Комсомолец18:22
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