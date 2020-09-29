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Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Шойгу сообщил об окончательном разгроме ИГ* в Сирии

РЕН ТВ18:23
РИА Новости

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

РИА Новости17:10
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.
Известия17:12
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Захарова назвала визит Меркель к Навальному «политизацией вопроса»

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в больницу можно расценивать исключительно как попытку «политизации вопроса», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъвчера в 15:08
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Апелляция по «пензенскому делу». Как прошел шестой день процесса

Пензенская облпрокуратура не нашла нарушений в содержании больного туберкулезом фигуранта дела «Сети»* вместе с другими подсудимыми 11:37 Василий Куксов, как и адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева, просит заново изучить нестыковки в показаниях свидетеля Егора Зорина — они, по словам Куксова, искажены в приговоре.
7х7вчера в 03:47

The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВвчера в 14:24

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09