Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии
Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.В источнике
С чего всё началось
Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом
Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
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