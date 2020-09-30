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Известия

Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

Благодаря военной операции России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, заявил главы Минобороны Сергей Шойгу.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
РИА Новости

«Так воюют только русские»: почему Россия победила в Сирии

РИА Новости01:00
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Макрон проведет переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Макрон проведет переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Карабахе
Sputnik Армения04:11

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.
Вести.Ru03:01
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Власти одобрили создание одного оператора мусора для Петербурга и области

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на встрече с Путиным 10 июня объяснял необходимость единого оператора следующим образом: «Это позволит нам объединить потоки и городских, и областных отходов, реализовать единую стратегию по переработке отходов, по применению современных технологий».
РБК02:00

Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
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«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
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