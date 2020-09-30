Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии
Благодаря военной операции России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, заявил главы Минобороны Сергей Шойгу.В источнике
С чего всё началось
Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом
Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии