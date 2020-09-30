В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.