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Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

Благодаря военной операции России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, заявил главы Минобороны Сергей Шойгу.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

В общем итоге военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности. Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства.
Красная звезда17:04
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РИА Новости

«Так воюют только русские»: почему Россия победила в Сирии

РИА Новости01:00
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Моссоветвчера в 17:23
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В ВС Швеции подтвердили информацию о разоблачении офицера

Стокгольм, 28 сентября 2020, 16:20 — REGNUM Командование вооруженных сил Швеции подтвердило информацию об одном из своих бывших высокопоставленных офицеров, который предоставил заведомо ложную информацию в своем резюме.
REGNUM28 сентября в 09:20
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Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
News.ru21:29
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