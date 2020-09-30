Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии
Благодаря военной операции России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, заявил главы Минобороны Сергей Шойгу.В источнике
С чего всё началось
Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом
В общем итоге военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности. Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства.
Красная звезда17:04
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