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Газета.Ru
Газета.Ru

Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация "Исламское государство" была полностью разгромлена в ходе военной операции России в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, благодаря действиям российских военных удалось сохранить сирийскую государственность.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Российские военные рассказали, как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим в Сирии

Комсомольская правда05:24
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
РИА Новости

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

РИА Новости17:10

В США потерпел крушение истребитель F-35B

Вашингтон, 30 сентября 2020, 11:24 — REGNUM Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США разбился из-за того, что во время заправки в воздухе в небе штата Калифорния задел самолет-заправщик KC-130J.
В США потерпел крушение истребитель F-35B
REGNUM04:24
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Чиновник Азербайджана: Два армянских Су-25 врезались в гору

Напомним, что накануне пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС из воздушного пространства Азербайджана нанёс удар по Су-25, находившемуся в воздушном пространстве Армении.
Военное обозрение06:20
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В Швеции возобновили расследование причин катастрофы парома «Эстония»

О обнаружении четырёхметровой пробоины в корпусе затонувшего в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года парома «Эстония» стало известно в понедельник после того, как телеканал Discovery опубликовал съёмки с места крушения.
Новости Швеции05:16
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Рестораторы оценили запрет на включение чаевых в чек

Запрет включать чаевые в чек, который по требованию Роспотребнадзора станет обязательным с Нового года, не окажет существенного влияния на работу ресторанов в России, считает владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев.
РБК06:22
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Госдума повысила в 3,5 раза НДПИ на металлы и минеральные удобрения

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 1 января 2021 года вводит рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на ряд твердых полезных ископаемых.
Интерфакс06:59
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