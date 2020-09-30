Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии
Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация "Исламское государство" была полностью разгромлена в ходе военной операции России в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, благодаря действиям российских военных удалось сохранить сирийскую государственность.В источнике
С чего всё началось
Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом
Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
Российские военные рассказали, как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим в Сирии
Комсомольская правда05:24