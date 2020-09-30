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Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация "Исламское государство" была полностью разгромлена в ходе военной операции России в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, благодаря действиям российских военных удалось сохранить сирийскую государственность.