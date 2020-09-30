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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде».В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
РИА Новости

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

РИА Новости17:10
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
ТК Звезда19:07
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
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Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам Флинта, президент США выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за так называемую доктрину Трампа, которая включает в себя две вещи, которых, по мнению австралийских профессоров, нет у других политиков.
РЕН ТВвчера в 16:10
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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