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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде».В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
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РИА Новости

«Так воюют только русские»: почему Россия победила в Сирии

РИА Новости01:00
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
Lenta.ru21:50
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ВС Азербайджана уничтожили позиции двух батальонов ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ликвидации позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка ВС Армении, расположенного в Талышском направлении.
Вестник Кавказа23:05
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Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17

Тимати опубликовал видео, как его сын сделал первые шаги

Тимати опубликовал видео, как его сын сделал первые шаги Спустя две недели после информации о расставании Тимати и Решетовой появилась информация о новом романе рэпера с тату-мастером Аней Дарбицкой, которая является автором большинства его наколок.
Вокруг ТВвчера в 13:26
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