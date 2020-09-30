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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде».В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
ТАСС

Шойгу заявил, что военная операция в Сирии была необходима

ТАСС17:09
РИА Новости

Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии

РИА Новости17:10
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»
ИА Красная Веснавчера в 12:26
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Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
ТАСС23:02

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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В Иркутской области за сутки 92 человека заболели коронавирусом

В Иркутской области за прошедшие сутки выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции, общее количество заболевших по состоянию на 30 сентября 2020 года составляет 19168, сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск)22:25

Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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