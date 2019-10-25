Армия и оружие
РИА НовостиШойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
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с чего всё началось
Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости05:50
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На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Армия и оружие
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Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
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Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.
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За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Армия и оружие
Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии
Президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые ранее контролировала террористическая группировка ИГ*.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.