Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиШойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
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с чего всё началось

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

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