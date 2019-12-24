Армия и оружие

ИзвестияИзвестияШойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы

НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. Об этом во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Шойгу заявил о новой антироссийской концепции НАТО

Коммерсантъ08:41

Шойгу: США к 2022-му году реализуют антироссийскую инициативу «4 по 30»

Российская газета07:25

Шойгу: НАТО проводит до 40 учений антироссийской направленности в год

РИА Новости06:31

Шойгу рассказал об антироссийской инициативе США «четыре по тридцать»

ТАСС06:50

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Интерфакс06:46

Шойгу рассказал об антироссийской инициативе США «четыре по тридцать»

ТК Звезда06:38

Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы

Известия07:18
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Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
РИА Новости 07:38
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В СБР надеются на объективное рассмотрение в CAS дела по WADA и РУСАДА

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объективно рассмотрит все обстоятельства ситуации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
РИА Новости 05:10
Футбол

РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.
РИА Новости 09:09
Армия и оружие

ДНР: украинский силовик перешел на сторону ополченцев

В Донецкой народной республике сообщили о переходе украинского военнослужащего 56-й бригады вооруженных сил на их сторону, передает РИА Новости.
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Общество

Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке

В Сети появилось видео того, как его сын по имени Шон позирует перед камерой у вольера с тигром.
Московский Комсомолец 09:33
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Российская газета вчера в 23:25
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании

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РБК вчера в 21:08
Экономика

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Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
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Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию

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Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов

Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
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Экономика

Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
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В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
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Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac

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Отец Зайцева рассказал о требованиях бывшей жены хоккеиста

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