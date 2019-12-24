Армия и оружие
ИзвестияШойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. Об этом во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Спорт
В СБР надеются на объективное рассмотрение в CAS дела по WADA и РУСАДА
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объективно рассмотрит все обстоятельства ситуации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Футбол
РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.
Армия и оружие
ДНР: украинский силовик перешел на сторону ополченцев
В Донецкой народной республике сообщили о переходе украинского военнослужащего 56-й бригады вооруженных сил на их сторону, передает РИА Новости.
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
В Сети появилось видео того, как его сын по имени Шон позирует перед камерой у вольера с тигром.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки человеку.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию
Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
Технологии
Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Гаджеты
Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac
Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Происшествия
Анна Кузнецова: Живущую в перинатальном центре девочку еще не забрали
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в столичном перинатальном центре, так и не забрали родители.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Общество
Отец Зайцева рассказал о требованиях бывшей жены хоккеиста
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.