НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. Об этом во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

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Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

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