Армия и оружие
ИзвестияШойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. Об этом во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Энергетика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
Удочерившая сирот семья получила долг в два миллиона рублей
В Самарской области супруги вместе с удочерением двух девочек-сирот получили неожиданный бонус.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
Кто писал сценарий лубянскому стрелку
Скорбный список жертв нападений на силовые структуры 19 декабря пополнился новыми фамилиями – двух убитых и пятерых раненых, а ежегодно жертвами нападений становятся примерно 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов и спецслужб (включая прежде всего полицию).
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Шоу-бизнес
Галкин признался, что детей первой захотела Пугачева
По словам Максима Галкина, стать родителями предложила ему Алла Пугачева.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Общество
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Политика
Украина пригрозила уголовными делами пассажирам поездов в Крым
На Украине пригрозили уголовными делами всем пассажирам поездов в Крым.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Происшествия
Суд арестовал «долевку» в Сочи у мужа опального адвоката Дроздовой
Тюменский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу гражданского мужа опального адвоката Розы Дроздовой на постановление Ленинского районного суда Тюмени.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Политика
Новый мост открыли на границе России и Азербайджана
Глава Дагестана принял участие в торжественном открытии нового моста на границе с Азербайджаном.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.