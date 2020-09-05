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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что число полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. По его словам, в августе прошлого года было зафиксировано 87 полетов, сейчас – почти 120, передает РИА Новости.