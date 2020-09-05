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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Шойгу заявил о росте числа разведывательных полетов НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что число полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. По его словам, в августе прошлого года было зафиксировано 87 полетов, сейчас – почти 120, передает РИА Новости.В источнике
Сергей Шойгуроссийский военный деятель
В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120
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Московский Комсомолец

Шойгу заявил об росте числа полетов самолетов НАТО у границ РФ

Московский Комсомолецвчера в 15:57
РЕН ТВ

Шойгу заявил о возросшей активности авиаразведки НАТО у границ РФ

РЕН ТВвчера в 15:33
Коммерсантъ

Шойгу заявил об активизации разведывательной деятельности НАТО

Коммерсантъвчера в 15:52
Вести.Ru

Шойгу: разведывательная авиация НАТО активизировалась у границ РФ

Вести.Ruвчера в 15:50
Газета.Ru

Самолеты-разведчики НАТО за год нарастили активность у границ России

Газета.Ruвчера в 15:34
ТК Звезда

Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ России

ТК Звездавчера в 15:57
РИА Новости

Шойгу заявил об активизации разведки НАТО

РИА Новостивчера в 15:28

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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»
Газета.Ru4 сентября в 01:30
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Газета.Ruвчера в 05:23
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

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Толк3 сентября в 22:56
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

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Российская газетавчера в 09:30
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