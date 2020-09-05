Шойгу заявил о росте числа разведывательных полетов НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что число полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. По его словам, в августе прошлого года было зафиксировано 87 полетов, сейчас – почти 120, передает РИА Новости.В источнике
В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120
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Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ России
ТК Звездавчера в 15:57