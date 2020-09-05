Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В источнике
В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120
Подробнее о событии
Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ России
ТК Звездавчера в 15:57