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РИА Новости
РИА Новости

Шойгу заявил об активизации разведки НАТО

Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.В источнике
Сергей Шойгуроссийский военный деятель
В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120
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Московский Комсомолец

Шойгу заявил об росте числа полетов самолетов НАТО у границ РФ

Московский Комсомолецвчера в 15:57
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Шойгу заявил об активизации разведки НАТО

РИА Новостивчера в 15:28
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Шойгу заявил об активизации разведывательной деятельности НАТО

Коммерсантъвчера в 15:52
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Шойгу: разведывательная авиация НАТО активизировалась у границ РФ

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Газета.Ru

Самолеты-разведчики НАТО за год нарастили активность у границ России

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РЕН ТВ

Шойгу заявил о возросшей активности авиаразведки НАТО у границ РФ

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