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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Шойгу заявил о росте числа разведывательных полетов НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что число полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. По его словам, в августе прошлого года было зафиксировано 87 полетов, сейчас – почти 120, передает РИА Новости.В источнике
Сергей Шойгуроссийский военный деятель
В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120
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