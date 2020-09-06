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РИА Новости
РИА Новости

Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" .В источнике
С чего всё началось
Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов, — сказал
 в эфире телеканала «Россия 24» Шойгу.
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Газета.Ru

Шойгу заявил, что самолеты НАТО стали регулярно отрабатывать удары по России

Газета.Ru11:28
ТАСС

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РЕН ТВ09:53
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НАТО тренируется наносить удары по России

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Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

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