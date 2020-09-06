Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Смотрите также
В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста
При падении параплана в Новой Москве пострадали два человека
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Погиб пешеход, перебегавший МКАД
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Hyundai рассекретил новый кроссовер Hyundai Tucson четвертой генерации
Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске
Яд пчелы убил клетки самого агрессивного рака груди
Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве
У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы
Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" .В источнике
С чего всё началось
Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов, — сказал
в эфире телеканала «Россия 24» Шойгу.
Подробнее о событии