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РИА Новости
РИА Новости

Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" .В источнике
С чего всё началось
Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов, — сказал
 в эфире телеканала «Россия 24» Шойгу.
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