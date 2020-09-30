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Ведомости
Ведомости

Шойгу заявил об уничтожении ИГ в Сирии

За пять лет российские военные полностью уничтожили ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде».В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Красная звезда17:04
Подробнее о событии
ТАСС

В Сирии открыт памятник Герою России Хабибуллину, погибшему под Пальмирой

ТАСС05:37
РИА Новости

«Так воюют только русские»: почему Россия победила в Сирии

РИА Новости01:00
RT на русском

Шойгу: операция России в Сирии была необходимой

RT на русском17:47
Красная звезда

Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом

Красная звезда17:04
РБК

Шойгу назвал число убитых боевиков за пять лет присутствия России в Сирии

РБК17:01
Российская газета

Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии

Российская газета20:09
Комсомольская правда

Раскрыты детали операций по уничтожению ИГИЛ* в Сирии

Комсомольская правда18:34

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов
РИА Новости02:36
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
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Попова призвала переболевших коронавирусом продолжать носить маски

Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 следует по-прежнему носить медицинские маски и другие средства защиты органов дыхания, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском04:27
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Россияне увеличили суммы ипотеки

Ранее в сентябре стало известно, что россияне нашли замену ипотечным займам: граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры.
Lenta.ru04:49