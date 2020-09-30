Шойгу заявил об уничтожении ИГ в Сирии
За пять лет российские военные полностью уничтожили ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде».В источнике
С чего всё началось
Сергей ШОЙГУ, министр обороны Российской Федерации Решимость на передовой борьбы с мировым злом
Международная террористическая организация "Исламское государство" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Красная звезда17:04
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