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RT на русском

Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ

Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу.В источнике
С чего всё началось

Шойгу заявил, что США и НАТО перемещают войска к границам России

НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
ТАССвчера в 08:37

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REGNUMвчера в 16:59

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ТК Звездавчера в 08:16

Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ

RT на русскомвчера в 11:56

Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к российским границам

РИА Новостивчера в 11:04

Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам России

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