Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу.

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С чего всё началось Шойгу заявил, что США и НАТО перемещают войска к границам России НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. ТАСС вчера в 08:37