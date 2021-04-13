Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ
Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу.В источнике
С чего всё началось
Шойгу заявил, что США и НАТО перемещают войска к границам России
НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России, в основном в Причерноморье и на Балтике. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
ТАССвчера в 08:37
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Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ
RT на русскомвчера в 11:56