Напомним, ранее в ЕБРР оценили спад ВВП России в 4,5% по итогам 2020 года. Эксперты связали сокращение экономики с методами борьбы против коронавируса и падением цен на нефть.

Экономика Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке). 4

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 47

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Армия и оружие На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины. 1

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Происшествия В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 3

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Армия и оружие США назвали предполагаемого виновника двух терактов в Афганистане Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в результате атак боевиков на родильный дом и похоронную процессию в Афганистане погибло не менее 60 человек.

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