Общество

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции

Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Назван список самых популярных у россиян товаров по акциям

News.ruвчера в 20:53

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30

Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

Life.ruвчера в 22:01

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Известиявчера в 21:18

Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

ТАСС02:47

Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВвчера в 20:33

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новостивчера в 20:24
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

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Известия вчера в 19:35
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Торги на фондовом рынке в Азии во вторник утром открылись снижением основных биржевых индексов.
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Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции

Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.
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