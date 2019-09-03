Общество
ИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции
Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
Российская газета 03:08
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Происшествия
На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
Во вторник утром на 8-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой.
Вести.Ru 02:44
Армия и оружие
Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
Экономика сегодня вчера в 08:02
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Общество
В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща
Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Экономика
Торги в Азии открылись снижением биржевых индексов
Торги на фондовом рынке в Азии во вторник утром открылись снижением основных биржевых индексов.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Общество
Режим ЧП введен в Вирджинии из-за урагана «Дориан»
Российская газета вчера в 19:47
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Общество
Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции
Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову – новую фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова о хищениях на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости вчера в 13:14
Финансы
Средний платеж по потребкредитам вырос на 20%
В первом полугодии этого года показатель достиг 22,3 тыс. руб. За первое полугодие этого года россияне стали в среднем платить по потребкредитам на 20% больше, чем годом ранее, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".
Вести.Финанс 00:12
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
ТАСС вчера в 04:07
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Происшествия
Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза
Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Футбол
Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48