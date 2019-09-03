Экономика
МИР 24Шоколад стал самым популярным у россиян товаром по акции
Названы самые популярные товары, которые россияне покупают по промоакциям. На первом месте оказался шоколад (72%), обогнав творожные десерты (71%) и кофе (69%), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.
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Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Здоровье
Кабинет психологический разгрузки для врачей открылся в ГКБ №15
"Открылся кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников клиники для решения проблем, связанных с профессиональным и эмоциональным выгоранием, а также стрессом", – рассказали в департаменте здравоохранения столицы.
Москва 24 09:55
Политика
Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Футбол
В колонии рассказали о характеристике Кокорина и Мамаева для УДО
Кубань 24 вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Транспорт
В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе
В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.
DP.RU 10:53
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.
REGNUM 08:04
Здоровье
Британский подросток ослеп от фаст-фуда
Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
Газета.Ru 10:29
Транспорт
На оранжевой ветке метро произошел сбой
Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Новый складной смартфон представит в начале следующего года Samsung. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
TelecomDaily 09:40
Кино
Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер
В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.
Культуромания 06:57
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие
Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР
Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли.
Lenta.ru 09:38