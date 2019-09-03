Экономика

МИР 24МИР 24Шоколад стал самым популярным у россиян товаром по акции

Названы самые популярные товары, которые россияне покупают по промоакциям. На первом месте оказался шоколад (72%), обогнав творожные десерты (71%) и кофе (69%), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.
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Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

News.ru03:55

Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

ТАСС02:47

Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

Life.ruвчера в 22:01

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30

Названы самые популярные у россиян товары по акции

Известиявчера в 21:18

Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВвчера в 20:33

Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

РИА Новостивчера в 20:24
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Происшествия

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Здоровье

Кабинет психологический разгрузки для врачей открылся в ГКБ №15

"Открылся кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников клиники для решения проблем, связанных с профессиональным и эмоциональным выгоранием, а также стрессом", – рассказали в департаменте здравоохранения столицы.
Москва 24 09:55
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Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Интерфакс 10:20
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Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Политика

В семье Тимошенко произошла трагедия

Рамблер 10:16
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
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В колонии рассказали о характеристике Кокорина и Мамаева для УДО

Кубань 24 вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем

Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Транспорт

В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе

В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.
DP.RU 10:53
Происшествия

Найдены пилоты разбившегося Су-25

BFM.ru 10:18
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Экономика

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Происшествия

В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.
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Здоровье

Британский подросток ослеп от фаст-фуда

Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
Газета.Ru 10:29
Транспорт

На оранжевой ветке метро произошел сбой

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Культура

Актер Микки Рурк напугал фанатов свои лицом после пластики

РЕН ТВ 10:00
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд

Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Транспорт

На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Гаджеты

Samsung готовит еще один складной смартфон

Новый складной смартфон представит в начале следующего года Samsung. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
TelecomDaily 09:40
Кино

Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер

В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.
Культуромания 06:57
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество

Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе

"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие

Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР

Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли.
Lenta.ru 09:38
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