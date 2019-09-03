Названы самые популярные товары, которые россияне покупают по промоакциям. На первом месте оказался шоколад (72%), обогнав творожные десерты (71%) и кофе (69%), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Шоколад стал самым популярным у россиян товаром по акции

Происшествия Два самолета столкнулись в «Шереметьево» Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».

Здоровье Кабинет психологический разгрузки для врачей открылся в ГКБ №15 "Открылся кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников клиники для решения проблем, связанных с профессиональным и эмоциональным выгоранием, а также стрессом", – рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Политика Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Транспорт В Петербурге открыли развязку ЗСД с Новым шоссе В Петербурге состоялся пуск рабочего движения по новой развязке, которая соединяет ЗСД с Новым шоссе.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Происшествия Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Происшествия В Липецкой области возбудили дело после пропажи восьмилетней девочки Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.

Здоровье Британский подросток ослеп от фаст-фуда Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.

Транспорт На оранжевой ветке метро произошел сбой Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.

Гаджеты Samsung готовит еще один складной смартфон Новый складной смартфон представит в начале следующего года Samsung. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Кино Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Общество Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе "Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.