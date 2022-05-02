Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить Киев, об этом он рассказал в беседе с ZDF.
Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на "инвестиции в себя и свой интеллект".
Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Российским следователям удалось определить круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине: среди них представители минобороны США и американских компаний, а финансирование программ превысило 224 миллиона долларов, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью RT.