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Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает Россию надежным поставщиком газа.
Известия
«Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», — заключил Шольц.
RT на русском
По словам лидера ФРГ, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам неубедительны.
Lenta.ru
Оставшаяся без топлива Германия уговорила Канаду отдать турбину России.
Царьград

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Шольц объявил Россию ненадежным поставщиком газа
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Канцлер ФРГ заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа
ТАСС07:31
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Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа
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