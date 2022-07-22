«Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности [поступающее в страну оружие]: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон», — отмечают журналисты издания и добавляют, что Запад сомневается в готовности ВСУ провести крупное контрнаступление в районе Херсона.