Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС РФ, задержан спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
«Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности [поступающее в страну оружие]: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон», — отмечают журналисты издания и добавляют, что Запад сомневается в готовности ВСУ провести крупное контрнаступление в районе Херсона.
"В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", - сказали в ведомстве.
Naughty Dog и Sony на фоне утечек ремейка The Last of Us (и критики со стороны игроков) решили выпустить отдельное видео, в котором показывают геймплей игры на PS5 и рассказывают об особенностях готовящегося проекта.