Коснувшись оказания помощи концерну Uniper, импортирующему российский газ и оказавшемуся в затруднительной финансовой ситуации, канцлер отметил: "Мы сейчас вместе с компанией изучаем, что можно сделать".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.