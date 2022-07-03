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Шольц назвал возможный рост цен на отопление «социальной взрывчаткой»

Ситуация с повышением цен на отопление станет «социальной взрывчаткой», если стоимость повыситься на несколько сотен евро, сказал канцлер.
РБК
Коснувшись оказания помощи концерну Uniper, импортирующему российский газ и оказавшемуся в затруднительной финансовой ситуации, канцлер отметил: "Мы сейчас вместе с компанией изучаем, что можно сделать".
ТАСС
Страны ЕС и США ввели энергетические санкции против России.
ФАН
23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России.
Известия

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Канцлер ФРГ Шольц назвал резкое повышение цен на отопление «социальной взрывчаткой»
РИА Новости10:00
Шольц назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на топливо в Германии
Газета.Ru09:37
Шольц: повышение цен на отопление – это социальная взрывчатка
Вести.Ru09:05
Шольц назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии
Коммерсантъ09:32
Канцлер Шольц выразил обеспокоенность ростом цен на отопление в Германии
Lenta.ru08:58
Шольц назвал повышение цен на отопление в ФРГ «социальной взрывчаткой»
RT на русском08:51
Шольц назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии
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