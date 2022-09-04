РИА НовостиШольц заявил, что больше не считает Россию надежным партнером в поставках энергоносителейКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей.Московский КомсомолецКанцлер сказал, что последствия ситуации на Украине ощущаются в Германии, и одновременно снова заверил в том, что ФРГ будет продолжать поддерживать Киев.ТАСС«Нашей стране предстоит тяжелое время», - заявил немецкий канцлер, выразив также уверенность, что ФРГ справится с вопросами энергоснабжением предстоящей зимой.Комсомольская правдаЭнергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за ограничений.ТАССЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvТелеканал 360°ФАНRT на русскомПятый каналLife.ruПрофильRTVIКомсомольская правдаГазета.RuDP.RUЭкономика сегодняПолитика СегодняИзвестияНовые ИзвестияПодробнее о событииШольц заявил, что больше не считает Россию надежным партнером в поставках энергоносителейРИА Новости08:12Шольц утверждает, что Россия «уже давно» нарушает контракты по поставкам энергоносителейТАСС05:49Самое цитируемоеШольц: Россия нарушает контракты по газовым поставкам, к их остановке в ФРГ готовились с декабряКоммерсантъ07:14Шольц заявил, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителейКомсомольская правда06:11Шольц: Россия давно не выполняет обязательства по поставкам энергоносителейLife.ru06:28Шольц отказался считать Россию надежным энергетическим партнеромМосковский Комсомолец06:25Канцлер ФРГ Шольц больше не считает Россию надежным партнером в поставках газа и нефтиLenta.ru06:31Показать ещёОценить1,2KПоделиться