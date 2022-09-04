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Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным партнером в поставках энергоносителей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей.
Московский Комсомолец
Канцлер сказал, что последствия ситуации на Украине ощущаются в Германии, и одновременно снова заверил в том, что ФРГ будет продолжать поддерживать Киев.
ТАСС
«Нашей стране предстоит тяжелое время», - заявил немецкий канцлер, выразив также уверенность, что ФРГ справится с вопросами энергоснабжением предстоящей зимой.
Комсомольская правда
Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за ограничений.
ТАСС

Подробнее о событии

Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным партнером в поставках энергоносителей
РИА Новости08:12
Шольц утверждает, что Россия «уже давно» нарушает контракты по поставкам энергоносителей
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Канцлер ФРГ Шольц больше не считает Россию надежным партнером в поставках газа и нефти
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