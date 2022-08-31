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Шольц заявил об эффективности западных санкций в отношении России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает
, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить российского президента Владимира Путина.
РИА Новости
«Западные санкции эффективны и правильны», — цитирует Олафа Шольца РИА «Новости».
URA.Ru
По мнению канцлера, санкции являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.
РИА Новости
Шольц добавил, что о выходе ФРГ из западного альянса сторонников Украины не может быть и речи.
Москва 24

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Шольц заявил об эффективности западных санкций в отношении России
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