В граничащем с Украиной российском регионе — Белгородской области — в среду, 31 августа, произошло несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в своем Telegram-канале местный губернатор Вячеслав Гладков.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы вернуть Крым, даже если бы удалось захватить его военным путём, — власти Киева столкнулись бы с сопротивлением местного населения при попытке провести в регионе дерусификацию, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.