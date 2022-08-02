Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением после истечения в 2026 году срока договора СНВ-III.
"Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru представили на рендерах, как мог бы выглядеть новый кроссовер УАЗ Посейдон 2022-2023 модельного года, построенный на базе кросс-купе Jetour X70 Coupe", - отмечает издание Новые автомобили njcar.ru.
В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.