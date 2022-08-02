Будьте в Плюсе

Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии

Германия продолжает поставки оружия Украине, отправляя ей, помимо прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у немецких ВС, заявил
 изданию Globe and Mail канцлер ФРГ Олаф Шольц.
РИА Новости
В беседе с изданием The Globe and Mail политик рассказал, что страна направляла Киеву противотанковые комплексы, системы противовоздушной обороны, пушки, мины и боеприпасы.
Профиль
«Дело отнюдь не в том, что Германия ничего или слишком мало поставляет. Правильно — Берлин не может выполнить все желания Украины», — говорил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.
РБК
1 августа глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.
RT на русском

Подробнее о событии

Шольц заявил, что ФРГ поставляет Украине новейшее оружие
ТАСС20:33
Канцлер Шольц заявил, что ФРГ отправляет Киеву оружие, которого еще нет у немецкой армии
Lenta.ru19:20
Канцлер ФРГ Шольц заявил об отправке инновационного оружия Киеву
URA.Ru19:31
Шольц: на Украину отправляется оружие, которого еще нет у бундесвера
Московский Комсомолец19:21
Шольц: часть отправляемого Украине оружия ещё не поставили на вооружение ВС Германии
RT на русском20:06
Шольц: ФРГ отправляет Украине вооружение, которого еще нет у немецких ВС
Газета.Ru18:58
Канцлер ФРГ Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких ВС
РИА Новости18:51

Интересное

РИА Новости: среди сотрудников СБУ произошёл раскол

Внутри Службы безопасности Украины (СБУ) произошёл раскол, ряд сотрудников обвиняются коллегами в утрате секретных архивов и переходе на сторону России.
RT на русском22:11

Президент Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за СП-2

Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
RT на русском19:32

В разведке Украины допустили консультации с США перед ударами HIMARS

Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью.
РБК19:28

Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США ограничение ядерных потенциалов

Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением после истечения в 2026 году срока договора СНВ-III.
RT на русскомвчера в 16:02

Джейк Пол сравнил себя с Биволом и заявил, что сможет победить Канело

Популярный американский блогер и начинающий боксер Джейк Пол заявил, что сумеет одержать победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
Metaratings31 июля в 09:14

Новый кроссовер УАЗ Посейдон 2022 года показали на фоторендерах

"Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru представили на рендерах, как мог бы выглядеть новый кроссовер УАЗ Посейдон 2022-2023 модельного года, построенный на базе кросс-купе Jetour X70 Coupe", - отмечает издание Новые автомобили njcar.ru.
Tver-portal.ru21:04

США ликвидировали Аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после Бен Ладена

В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.
РБК17:55

Постпред КНР в ООН предупредил о вреде визита Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
РИА Новостивчера в 16:51

Федора Добронравова заменил в «Сватах» Сергей Сманцер

Артист ранее заявил, что покидает проект из-за усталости от роли. Добронравова заменит Сергей Сманцер.
Культуроманиявчера в 01:22

Белый дом назвал несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными

Вашингтон считает несерьезным встречное предложение Москвы по обмену гражданами, находящимися в заключении в США и России.
Lenta.ru21:41