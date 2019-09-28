В составе донского клуба по голу забили форвард Эльдор Шомуродов, а также хавбек Ивелин Попов. Таким образом, нападающий опередил игрока «Крыльев Советов» Александра Соболева и возглавил гонку бомбардиров РПЛ. На данный момент в активе узбекского футболиста 9 голов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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