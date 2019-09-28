РПЛ

ProstoProSportProstoProSportШомурдов забил гол «Динамо» и возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
В составе донского клуба по голу забили форвард Эльдор Шомуродов, а также хавбек Ивелин Попов. Таким образом, нападающий опередил игрока «Крыльев Советов» Александра Соболева и возглавил гонку бомбардиров РПЛ. На данный момент в активе узбекского футболиста 9 голов.
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