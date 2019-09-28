24-летний нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги после того, как забил гол в матче 11-го тура чемпионата РФ с московским "Динамо". Элдор Шомуродов отправил мяч в ворота соперника на 37-ой минуте с передачи Алексея Ионова.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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