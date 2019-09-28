РПЛ

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуШомуродов из «Ростова» возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
24-летний нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги после того, как забил гол в матче 11-го тура чемпионата РФ с московским "Динамо". Элдор Шомуродов отправил мяч в ворота соперника на 37-ой минуте с передачи Алексея Ионова.
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