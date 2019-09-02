РПЛ

ProstoProSportProstoProSportШомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе. 24-летний узбек забил 5 мячей в 5 играх чемпионата. С 7-ю голами он возглавляет гонку бомбардиров и опережает форварды «Крыльев Советов» Александра Соболева на 1 мяч.
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Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ по итогам августа

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Нападающий «Ростова» Шомуродов — лучший игрок РПЛ в августе

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Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

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