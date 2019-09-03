РПЛ

Матч ТВМатч ТВНападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе. В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист из Узбекистана забил пять голов.
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Нападающий «Ростова» Шомуродов — лучший игрок РПЛ в августе

Sport24.ru04:12

Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

Матч ТВ04:13

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом РПЛ в августе

РИА Новости04:24

Футболист «Ростова» Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе

ТАСС04:14

Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе

Sportbox.RU04:13

Форвард «Ростова» признан лучшим игроком РПЛ в августе

Sport.ru06:59

Шомуродов – лучший игрок РПЛ в августе

Sports.ru04:06
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
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