РПЛ
ProstoProSportШомуродов признан лучшим игроком РПЛ в августе
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим игроком РПЛ в августе. 24-летний узбек забил 5 мячей в 5 играх чемпионата. С 7-ю голами он возглавляет гонку бомбардиров и опережает форварды «Крыльев Советов» Александра Соболева на 1 мяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы претенденты на звание лучшего футболиста августа в России, игроков «Зенита» в списке нет
Петербургский дневниквчера в 05:48
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Здоровье
Андрей Бочаров поставил новые задачи по развитию медицины в Волжском
Крестьянская жизнь 04:55
Политика
Путин проведет переговоры с Додоном
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, встреча лидеров состоится в субботу, 7 сентября.
Известия 06:21
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
РБК 06:23
Гаджеты
В продажу поступил странный смартфон от Xiaomi
До выпуска смартфона разработчики Xiaomi провели сбор средств на выпуск данной модели, который прошел крайне успешно - разработку финансово поддержало свыше 15.5 тысячи человек, а собранная сумма еще до начала продаж превысила 1 миллион долларов, что позволило производителю начать разработку немедленно.
Кубанские новости вчера в 10:49
Футбол
Бывший защитник «Спартака» перешёл в «Факел»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов стал игроком «Факела». Об этом сообщил официальный сайт воронежского клуба.
Чемпионат 05:02
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции после составления протоколов
По информации "Апологии протеста", Азару и Соболь вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Интерфакс вчера в 18:00
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Общество
Аэропорт «Пулково» рассчитывает на статус «открытого неба»
По словам Леонида Сергеева, гендиректора компании «ВВСС», которая управляет аэропортом, статус «открытого неба» даст возможность «Пулково» привлечь к полетам в Петербург и из Петербурга новые иностранные авиакомпании, прежде всего лоукостеров.
REGNUM 05:41
Хоккей
EA Sports опубликовала список лучших хоккеистов NHL 20
EA Sports опубликовала свою версию рейтинга 50 лучших хоккеистов NHL 20.
CyberSport.ru 06:10
Общество
Спрос на финские визы в Санкт-Петербурге снизился на 93%
В Санкт-Петербурге спрос на финские визы с введением новых требований на прием документов снизился на 93%.
АиФ Санкт-Петербург 02:20
Происшествия
Восемь детей погибли после нападения на школу в Китае
В китайской больнице во вторник, 3 сентября, скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний.
Lenta.ru 01:41
Происшествия
В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
RT на русском 04:59
Общество
Роджер Уотерс из Pink Floyd спел в поддержку Джулиана Ассанжа
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс спел в поддержку Джулиана Ассанжа.
Культуромания 02:11
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54