Болельщики футбольного клуба "Ростов" признали нападающего Элдора Шомуродова лучшим игроком команды в июле и августе, сообщается на сайте "Ростова". Вторым по итогам голосования болельщиков на сайте клуба стал полузащитник Роман Еременко.

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