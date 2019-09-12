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РИА НовостиРИА НовостиШомуродов признан лучшим игроком «Ростова» в июле и августе

Болельщики футбольного клуба "Ростов" признали нападающего Элдора Шомуродова лучшим игроком команды в июле и августе, сообщается на сайте "Ростова". Вторым по итогам голосования болельщиков на сайте клуба стал полузащитник Роман Еременко. Замкнул тройку норвежский хавбек Матиас Норманн.
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Шомуродов — лучший игрок «Ростова» в июле-августе

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