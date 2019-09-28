Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

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Шомуродов вышел на 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ

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