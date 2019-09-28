РПЛ

ЧемпионатЧемпионатШомуродов вышел на 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
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