Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Ранее в команду были вызваны 26 футболистов. В четверг, 5 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку.
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