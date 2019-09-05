Футбол
Pravda.RuСборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией
Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Ранее в команду были вызваны 26 футболистов. В четверг, 5 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку.
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Сборная России перед игрой с Шотландией тренируется в полном составе
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