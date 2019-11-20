Футбол
Sports.ruШотландия — Казахстан 3:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
|22′
Исламхан Бауыржан
|33′
Бактиер Зайнутдинов
|43′
Айбол Абикен
Джон Макгинн
|48′
Стивен Нейсмит
|63′
|66′
Александр Марочкин
Деклан Галлахер
|66′
|74′
Исламхан Бауыржан
Максим Федин
|74′
Юрий Перцух
Исламбек Куат
Стивен Нейсмит
Оливер Бёрк
|77′
|81′
Исламбек Куат
|83′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Райан Кристи
Джон Флек
|83′
Джон Макгинн
|90′
Джон Макгинн
Стюарт Армстронг
|90′+1′
Шотландия
Расстановка 4‑5‑1
1
Маршалл
2
Палмер
5
Галлахер
6
Маккенна
3
Тэйлор
14
Флек
10
Макгрегор
18
Армстронг
4
Джек
7
Форрест
17
Бёрк
12
Непогодов
15
Марочкин
2
Малый
23
Логвиненко
16
Суюмбаев
5
Куат
6
Абикен
18
Шомко
19
Зайнутдинов
17
Аймбетов
20
Федин
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Сборная Бельгии разгромила Кипр (6:1) в заключительном матче отборочного раунда Евро-2020. Таким образом, бельгийцы выиграли все матчи в группе I с общим счетом 40:3.
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