Около 32 тысяч зрителей ожидается на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Шотландии и России, сообщили РИА Новости в кассах стадиона. Встреча сборных Шотландии и России пройдет в пятницу на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45 мск.

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