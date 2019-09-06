Футбол
Pravda.RuЖирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков. Он воспользовался передачей полузащитника Александра Головина из пределов штрафной площади.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Миранчук, Смолов и Черышев остались в запасе сборной России на матч с Шотландией
Sport.ruвчера в 13:59
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
Коммерсантъ 05:28
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Автоспорт
Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-3» в Италии
Спорт-Экспресс 05:29
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Шоу-бизнес
Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Политика
Германия призвала Украину и Польшу не противодействовать России
Трубопровод идёт в обход традиционных транзитных восточноевропейских стран Украины, Польши, Белоруссии.
Национальный курс 06:21
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы "Мужское / Женское" призвал соведущую Юлию Барановскую "закрыть рот".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика
Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок
Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.
Народные новости 05:02
Политика
Стали известны имена россиян, которых Украина везет на обмен
Ранее сообщалось, что стали известны условия освобождения украинских моряков.
Газета.Ru 04:51
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК вчера в 21:25
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост
Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Армия и оружие
Глава Пентагона: не удивлен сокращению Ираном обязательств по СВПД
Заявления Ирана о сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не вызывают удивления у властей США.
REGNUM 06:45
Политика
Зеленский помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 заключенных из списка на обмен с Россией, в числе которых есть граждане РФ.
Комсомольская правда 05:56
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44