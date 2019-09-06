Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков. Он воспользовался передачей полузащитника Александра Головина из пределов штрафной площади.

Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией

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